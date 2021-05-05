В Турции задержали украинок, устроивших непристойную фотосессию

Украинок задержали в Турции за непристойное поведение. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам одной из девушек, она вместе со своими друзьями плавала на яхте у побережья города Гечек провинции Мугла. Во время путешествия туристы решили устроить фотосессию в обнаженном виде. Их засняли на видео с соседнего судна, после чего видео попало в Сеть и вызвало резонанс в турецких СМИ.

Отмечается, что после данного инцидента девушек вызвали на допрос в местную полицию.

Кроме того, жительница Украины напомнила о похожем случае в Дубае, когда женщины в обнаженном виде позировали фотографу на балконе высотки в курортном районе Dubai Marina.

«Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голые фото. Мы уже поняли после этого балкона. Но нужно совершать свои ошибки, чтобы точно понять это. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию», — добавила она.

По ее словам, на данный момент с девушкой и ее подругами все в порядке.

Ранее в Дубае полиция Объединенных Арабских Эмиратов арестовала свыше десяти девушек, которые обнаженными танцевали и позировали на камеру на балконе гостиницы Dubai Marina.