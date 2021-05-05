СМИ: из музея в парке «Патриот» похитили экспонаты на 12 млн руб

Из музея в парке «Патриот» в Московской области, согласно предварительным данным, украли 400 экспонатов. Сумму материального ущерба оценили в 12 млн рублей, передает Telegram-канал Baza.

Как сообщается, среди похищенных экспонатов были немецкие кресты, наградное оружие Советского Союза, а также форма, фуражки и другие предметы.

К полицейским обратился заместитель директора филиала музея Вооруженных Сил Владислав Педенко. По его словам, до открытия музея в хранилищах находилось 5 тыс. экспонатов. Однако в ходе инвентаризации обнаружилось, что в хранилище есть только 4 600 предметов.

Замдиректора допустил, что совершить кражу мог кто-то из рабочих во время постройки музея.

В настоящий момент информация о краже из музея уточняется.

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