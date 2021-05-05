«Победа» возобновляет рейсы в Рим, начиная с 12 мая

Российский лоукостер «Победа» заявил о возобновлении регулярных рейсов в столицу Италии Рим начиная с 12 мая, сообщает ТАСС.

«Полеты возобновятся 12 июня из аэропорта Внуково и будут выполняться один раз в неделю — по субботам. Это второе итальянское направление «Победы»: в текущем летнем сезоне выполняются рейсы из Москвы в Бергамо (Милан)», — заявили в компании.

Ранее стало известно, что визовый центр Испании в Москве снова начнет выдачу виз с 12 мая. В центре можно будет получить Шенгенские визы. Тем не менее заявители не смогут отправиться в страну или другие государства Евросоюза, где еще действуют ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Предполагается, что визы будут выдавать с даты 1 июня. При этом ограничения на поездки в связи с коронавирусом продолжают действовать, обратили внимание в генконсульстве.