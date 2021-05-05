Разработчики «КовиВака» не исключают трехкратного введения вакцины

Директор Центре имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов заявил, что специалисты центра изучают вопрос трехкратной вакцинации от COVID-19 российским препаратом «КовиВак». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, необходимость вакцинироваться три раза зависит исключительно от индивидуальных особенностей человека.

Ишмухаметов подчеркнул, что разработчики вакцины привились препаратом «КовиВак» еще на этапе исследований. Он добавил, что это произошло более полугода назад, и никто из них за это время не заболел.

«Мы не гонимся за астрономическим уровнем антител, наша задача — максимально щадящим способом обеспечить от тяжелого течения заболевания. Важна эпидемиологическая эффективность, т.е. снижение заболеваемости», — сказал он.

Ранее Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук подал документы в Министерство здравоохранения, запросив разрешение на использование препарата «КовиВак» от коронавируса для лиц старше 60 лет.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».