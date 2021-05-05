В ГД внесли законопроект о запрете публичного приравнивая ролей СССР И Германии

В Государственную думу поступил законопроект, запрещающий публичное приравнивание ролей СССР И Германии во время Второй мировой войны. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.

Проект в парламент внесли глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков. В документе предлагается внести изменения в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В закон хотят ввести новую статью, которой запрещается в публичном выступлении, в публично демонстрирующемся произведении, СМИ, интернете «отождествлять цели, решения и действия руководства» Советского Союза, его командования, военнослужащих «с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии», ее командования, военнослужащих и стран оси, а также «отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы».

Ранее президент России Владимир Путин назвал коллаборационистами тех, кто соглашается с переписыванием истории Второй мировой войны.