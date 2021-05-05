Власти Мехико назвали причину обрушения метромоста

Метромост в Мехико обручился из-за дефекта конструкции. Об этом заявил глава городского управления инфраструктурных проектов и услуг Хесус Эстева, пишет ТАСС.

«Ясно, что это был структурный дефект компонентов [конструкции], в этом случае речь идет о металлических структурах, металлических балках с бетонными... элементами в верхней части», — сказал он.

По словам Эстевы, точную причину выяснят сотрудники прокураторы и эксперты норвежской компании DNV.

3 мая в 22.25 по местному времени в Мехико обрушился метромост вместе с железнодорожным составом. В результате ЧП два вагона с пассажирами рухнули с высоты около 10 метров. Под завалами оказались несколько проезжавших под мостом машин. По последним данным, погибли 27 человек.

Спасатели уже завершили поиск выживших на месте обрушения метромоста в Мехико. Мексика объявила трехдневный траур по погибшим при обрушении метромоста.