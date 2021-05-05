МЧС выпустила экстренное предупреждение для москвичей

МЧС экстренно предупредила москвичей и гостей столицы о неблагоприятных метеорологических явлениях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет: в связи с прохождением фронтальной зоны в период с 12 до 20 часов 6 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали водителям снизить скорость, держать дистанцию, избегать внезапных маневров и не парковать машины под деревьями. Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей одних.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС России Павла Барышева. Барышев занимал пост заместителя главы МЧС с 2 февраля 2017 года. Указ вступает в силу с 1 мая. Причины снятия Барышева с должности не уточняются.