Гватемала получила первую партию «Спутника V»

Гватемала получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МИД страны.

«Первая партия вакцин «Спутник V» уже прибыла в Гватемалу», — сказали в ведомстве.

Страна одобрила применение препарата в конце февраля. Всего в Гватемале коронавирусом заразились 231 289 человек, из которых скончались 7 642 пациента.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку. Всего в Шри-Ланке с начала пандемии зарегистрировано 114 тыс случаев заболевания коронавирусом, средний прирост числа заболевших составляет до 2000 человек, при общем населении в почти 22 млн человек.

Российский препарат также получили Филиппины, в этой стране коронавирусом заразились 1 046 653 человека, из которых 17 354 пациента скончались.