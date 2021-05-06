Протестующие в Колумбии попытались взять штурмом Капитолий

В Колумбии участники протестных акций в столице Боготе попытались ворваться в здание местного Капитолия, где заседают представители нижней и верхней палат конгресса. Об этом на своей странице в Twitter сообщил сенатор Маурисио Торо.

По словам Торо, депутатам пришлось эвакуироваться из помещения конгресса в целях безопасности из-за попытки протестующих попасть в здание.

Отмечается, что по словам мэра Боготы Клаудии Лопес, часть протестующих снесла ограждающий Капитолий забор, но их удалось оттеснить специальным отрядом полиции. Она также призвала конгрессменов выйти на диалог с молодежью в связи с таким насилием.

Ранее сообщалось, что 89 человек, принимавших участие в протестах в Колумбии, пропали без вести.

Манифестации по всей Колумбии начались в ответ на налоговую реформу, в результате беспорядки наблюдались в Боготе, Кали, Медельине, а также других городах. В пятницу, 30 апреля, власти страны согласились изменить текст реформы.