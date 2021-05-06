Гинцбург оценил выбор лучшей вакцины на конгрессе в США

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал странным и спорным решение Всемирного конгресса вакцин — 2021, который признал препарат американской компании Moderna лучшей в мире вакциной от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Могу сказать, что совершенно непонятно, по каким параметрам все это оценивалось, если учитывать высокую смертность от РНК-содержащих вакцин и от [препарата] AstraZeneca, которая, между прочим, тоже высокая, но гораздо меньше, чем у РНК-содержащих вакцин», — заявил Гинцбург.

Ранее препарат от COVID-19 компании Moderna, разработанный с Национальным институтом здоровья в США, был признан лучшей вакциной от коронавируса.

1 мая стало известно, что Всемирная организация здравоохранения разрешила использование препарата Moderna при чрезвычайных ситуациях.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».