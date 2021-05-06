В КНДР заявили о возможной передаче коронавируса через листовки из Южной Кореи

В КНДР считают, что через южнокорейские агитационные листовки, распространяемые с пограничных территорий, может передаваться коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Нодон синмун».

«Приносимые ветром странные объекты нельзя считать естественной частью природы, мы должны рассматривать их как возможный путь передачи вредоносного вируса, а не как обычное явление», — пишет агентство.

Кроме того, уточняется, что вакцины в других странах якобы не продемонстрировали эффективность в предотвращении распространения коронавируса, поэтому жителям республики необходимо серьезно отнестись к профилактическим практикам.

Ранее сообщалось, что группа южнокорейских активистов «Альянс движений за свободную Северную Корею» между 25 и 29 апреля в два этапа на 10 больших воздушных шарах переправила в КНДР 500 тысяч агитационных листовок, 500 брошюр и пять тысяч однодолларовых купюр.

Затем сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон прокомментировала агитацию против КНДР.