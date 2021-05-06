В Нидерландах дети до 16 лет смогут изменить пол в свидетельстве о рождении

Власти Нидерландов упростили процедуру смены пола детям младше 16 лет в свидетельстве о рождении, сообщается на сайте правительства страны.

Теперь дети могут сменить пол без заключения врача или психолога.

«Условия были смягчены еще в 2014 году с принятием закона о трансгендерах, и теперь после оценки закона процедура упрощена еще больше», — сказано в сообщении.

Ссылаясь на поставщиков медицинских услуг, в правительстве пояснили, что врач или психолог не могут установить, насколько человек убежден в своей принадлежности к противоположному полу. В то же время в голландской организации по вопросам полового многообразия участие врачей в принятии решения считают нарушением права на самоопределение личности.

В правительстве дополняют, что, согласно сравнительным международным исследованиям, повторные изменения в регистрации пола происходят редко.

С этого момента процедура будет разделена на два этапа: письменное заявление о желании изменить пол и подтверждение этого намерения через четыре-двенадцать недель. Для смены пола будет достаточно обратиться в суд.

Ранее в РПЦ операции по смене пола сравнили с «индустрией обмана».