Разработчики «Спутника V» попросили ЕК прекратить предвзятые заявления о препарате

Еврокомиссия получила письмо от разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с просьбой прекратить предвзятые заявления о препарате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бетона.

«Мы подтверждаем получение письма», — сказал представитель.

Ранее Словакия опубликовала договор о покупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Европейское агентство лекарственных препаратов в настоящий момент ведет последовательную экспертизу, которая была специально создана для регистрации вакцин.

В РФПИ также выражали надежду, что сертификация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе завершится в июне.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».