Бундестаг ФРГ поддержал снятие ограничений для привитых от коронавируса

Большинство в Бундестаге поддержало предложение правительства снять ограничения, введенные из-за коронавируса, для тех, кто от него привился. Об этом пишет РИА «Новости».

Другие детали не приводятся.

Канцлер Германии Ангела Меркель также пообещала к осени обеспечить вакциной от коронавируса всех граждан страны.

Ранее в Германии отменили пивной фестиваль «Октоберфест» из-за пандемии коронавируса. Решение было принято в ходе встречи премьер-министра Баварии и бургомистра Мюнхена. Премьер отметил, что помимо «Октоберфеста» в регионе отменят и другие крупные мероприятия. Пивной фестиваль должен был состояться в Мюнхене с 18 сентября по 3 октября.

В ФРГ коронавирусом заразились 3 484 755 человек, из которых 84 142 пациента скончались.