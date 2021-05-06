В ОП прокомментировали сообщения о кибератаке на сайт «Бессмертного полка»

Спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты РФ Сергей Бурлаков прокомментировал сообщения о кибератаке на сайт «Бессмертного полка в Ростовской области».

«Как таганрожец, как дончанин, как гражданин России не могу равнодушно отнестись к этой новости. «Бессмертный полк» для нас — это святое, это наша честь и память. То, что кто-то организовал атаки на сайт акции в Ростовской области, кто-то подумал даже о том, чтобы вот так нас оскорбить, подписав фотографии героев именами фашистских преступников… Это в очередной раз показывает водораздел между человеческим отношением к жертвам той страшной войны, и нечеловеческим, античеловеческим», — считает Бурлаков.

О кибератаке заявлял ранее координатор акции Андрей Кудряков.

«Я не верю, что за такого рода атаками, очевидно, спланированными, продуманными, стоят просто какие-то шутники. Нет. Это обученные люди, которые явно понимали, что они совершают. Похоже, мы сейчас вновь столкнулись с необходимостью противостоять нацисткой нечисти, — теперь вот в таком обличье провокаторов за компьютерным экраном, — продолжил Бурлаков. — Уверен, у наших правоохранительных органов есть технические возможности для того, чтобы вычислить негодяев. Мы же, в свою очередь, должны послать четкий сигнал провокаторам: никакое оправдание фашизма не пройдет, мы готовы отстоять честь наших предков, спасших мир от коричневой чумы, мы сохраним память об их беспримерном подвиге и защитим историческую правду».