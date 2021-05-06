Путин сравнил российские вакцины от коронавируса с автоматом Калашникова

Президент России Владимир Путин заявил, что разработанные в стране вакцины от COVID-19 являются сейчас наиболее безопасными. Глава государства на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой напомнил о сравнении препаратов с автоматом Калашникова в западных СМИ, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день наши препараты — они все известны, вот сейчас «Спутник Лайт» появился, появится уже сегодня — наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями», — подчеркнул Владимир Путин.

Российский президент отметил, что европейский специалист, указывая на надежность российских вакцин, сравнивал их с автоматом Калашникова.

«Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны, как автомат Калашникова», — подчеркнул Владимир Путин.

Он обратил внимание, что РФ является единственной страной в мире, готовой передать другим государствам технологию производства вакцин от коронавирусной инфекции.

В России выявлено 4 855 128 случаев коронавируса в 85 регионах за весь период пандемии.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили необходимость второй дозы вакцины от COVID-19.