Путин сообщил о готовности «Спутник лайт» к регистрации

Однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт» готова к регистрации в России. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина «Спутник Лайт». Я бы попросил вас тоже это прокомментировать и объяснить, что это такое», — сказал Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Позже Министерство здравоохранения РФ, НИИ им Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявили о регистрации препарата. Уточняется, что «Спутник лайт» — это первая доза зарегистрированной ранее российской вакцины «Спутник V».

Ранее Еврокомиссия получила письмо от разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с просьбой прекратить предвзятые заявления о препарате.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».