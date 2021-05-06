В Санкт-Петербурге женщина ударила ребенка, защищая своего внука

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после конфликта детей на площадке, в который вмешалась бабушка и ударила противника своего внука по голове, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В настоящее время полиция проверяет указанную информацию», — заявили в управлении МВД.

Накануне около полуночи в полицию поступило сообщение, что в больницу обратился 11-летний мальчик. По словам ребенка, во время конфликта со сверстником на детской площадке, женщина ударила его по голове. Это произошло в районе дома №9 на Окраинной улице.

После осмотра мальчика отпустили домой. Позже в полицию обратился его отец.

В декабре прошлого года трое мужчин устроили драку с супружеской парой и их взрослой дочерью на детской площадке в Петербурге.