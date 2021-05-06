Киргизия проведет модернизацию водозабора на границе с Таджикистаном

Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил провести модернизацию водозабора «Головной», из-за которого на границе с Таджикистаном случился вооруженный конфликт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Такое заявление политик сделал в четверг, 6 мая, в ходе посещения Баткенской области.

«Президент по итогам посещения поручил соответствующим государственным органам модернизировать техническое состояние водозабора», — сказано в сообщении.

Ранее киргизская Генеральная прокуратура сообщила, что из-за конфликта на границе с Таджикистаном в республике были разрушены более 170 жилых домов, а также медицинские и образовательные учреждения. Кроме того, глава Минздрава Киргизии Элиз Солтонбеков рассказал, что число пострадавших в результате этого конфликта граждан страны увеличилось до 183.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной». 1 мая Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.