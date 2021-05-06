Мужчина выстрелил в сотрудника Росгвардии на севере Москвы

Мужчина открыл стрельбу по сотруднику Росгвардии на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, мужчина начал стрелять по росгвардейцу, который выполнял служебные обязанности.

По его словам, сотрудник ведомства и его коллеги задержали стрелявшего.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются. На задержанного могут завести уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК России).Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице рассказали агентству, что к прибывшим на вызов росгвардейцам обратился охранник торгового центра. Он сообщил стражам порядка, что их бывший 29-летний работник учинил скандал и отказался покинуть ТЦ. «Мужчина находился в неадекватном состоянии, грубил и оскорблял окружающих. На законные требования правоохранителей злоумышленник не реагировал и попытался оказать сопротивление при задержании», — сказали в главке Росгвардии.

Затем мужчина вынул пистолет и несколько раз выстрелил. После этого его оперативно задержали росгвардейцы. Злоумышленника отвезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в подмосковных Мытищах мужчина открыл стрельбу по прохожим и полиции.