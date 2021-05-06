Появилось видео с места перестрелки в метро Рио-де-Жанейро

Появилось видео с места стрельбы в метрополитене Рио-де-Жанейро, где были убиты 25 человек.

На кадрах видно, как люди сидят на полу в вагоне метро, женщины прижимаются к стене. Кому-то из пассажиров оказывают первую помощь. на станции метро видно большое скопление людей.

6 мая в метрополитене Рио-де-Жанейро в результате стрельбы погибли 25 человек. Сообщается, что были убиты 24 подозреваемых и один сотрудник полиции. Еще несколько полицейских и пассажиров метро получили ранения. Детали об их состоянии не уточняются.

По данным СМИ, это самое большое количество смертей во время полицейской операции, как минимум, с 2016 года.

С июня прошлого года Верховный суд Бразилии приостановил спецоперации в бедных районах во время пандемии. Решение об их проведении допускает действия только в «абсолютно исключительных случаях».

Причины проведения операции и ее детали до сих пор не называются.