СК опубликовал видео с места взрыва снаряда времен войны под Волгоградом

Следственный комитет опубликовал видеокадры с места взрыва взрыва бомбы времен Великой Отечественной войны в Волгоградской области, где погибли два человека.

В ведомстве отметили, что во факту гибели людей в результате детонации снаряда начата процессуальная проверка. На место происшествия выехала группа следователе и сотрудников полиции.



«С соблюдением мер безопасности организован комплекс неотложных следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщили в СК.

Ранее известно, что при проведении раскопок погибли находившиеся в непосредственной близости от снаряда 15-летний подросток и 69-летний мужчина. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в связи с данной трагедией поручил всем профильным службам приостановить работу всех поисковых отрядов на территории региона до особых распоряжений.