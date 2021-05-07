В США заявили о двукратном занижении смертности от COVID-19

Реальное число летальных исходов новой коронавирусной инфекции в мире может быть в два раза выше официальных данных, считают ученые из американского Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете в Сиэтле.

«Согласно новому анализу Института <...> COVID-19 стал причиной примерно 6,9 млн смертей [по всему миру], что более чем вдвое превышает официальные цифры», – указано в сообщении, опубликованном на сайте организации.

При этом, в соответствии с результатами исследования, в Соединенных Штатах из-за коронавируса скончались более 900 тысяч человек при официально зарегистрированных 574 тысяч случаях летального исхода заболевания.

По мнению ученых, различие в данных объясняется тем, что в официальной статистике учитываются только случаи смерти в больницах или среди пациентов с уже подтвержденной инфекцией.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты сообщило, что коронавирусом нового типа заразился каждый пятидесятый житель Земли.