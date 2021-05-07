Взрыв произошел на ремонтном заводе в Китае

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва на ремонтном заводе в Китае, сообщает портал Sina со ссылкой на дежурного в местной администрации.

Инцидент произошел в уезде Напо городского округа Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района, указано в сообщении. В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу.

По словам дежурного, предположительной причиной взрыва стал реагент теплового расширения, который использовался при ремонте дороги.

28 марта мощный взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии. При взрыве пострадали не менее 20 человек, при этом пятеро из них получили сильные ожоги, еще 15 человек получили легкие ранения.

Кроме того, 28 апреля склад оружейного завода загорелся в Болгарии. Люди были эвакуированы, в результате пожара никто не пострадал.