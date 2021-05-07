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Общество. Новости

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Врач дал рекомендации по восстановлению при постковидном синдроме

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Проблема постковидного синдрома после новой коронавирусной инфекции в настоящее время является довольно острой, заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов в беседе с радио Sputnik.

Эксперт рассказал, что постковидный синдром, по разным оценкам, наблюдается у 25-70% переболевших COVID-19.

«В том числе он выражается в усталости, выраженной слабости, когда внезапно заканчивается энергия, и человек не может дальше выполнять свои функции», – пояснил Водовозов.

По его словам, восстановление после коронавирусной инфекции должно быть постепенным, человеку не стоит сразу возвращаться к привычному уровню нагрузки.

«В основном советуют пытаться адаптироваться к этой ситуации, постепенно расхаживаться <...> начинать с пеших прогулок, причем небольших: 500 метров, 1000 метров, максимум 3 километра. В самом начале реабилитации рекомендуется, чтобы рядом был кто-то еще, кто в случае чего может помочь, потому что энергия кончается внезапно и непредсказуемо», – заявил врач.

Он также посоветовал выполнять дыхательное упражнение «прямоугольник» для восстановления легких после коронавируса.

«Находим любой прямоугольный предмет, например, картину на стене или окно, и начинаем пробегать по периметру глазами. На короткой части прямоугольника делаем вдох, на длинной части делаем выдох», – рассказал эксперт.

Ранее иммунолог предупредил о потере слуха и памяти из-за COVID-19.

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