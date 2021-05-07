В Москве в пятницу ожидается до +16°С и сильный ветер

В Москве в пятницу, 7 мая, ожидается до +16°С и порывистый ветер, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +14 до +16°C. Установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет южным, юго-западным, его скорость составит 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Ночью температура опустится до +7...+9°C. Будет облачно, прогнозируется небольшой дождь. Ветер будет южным, его скорость составит 6-11 м/с с порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление днем составит 745 мм ртутного столба, ночью – 744 мм.

6 мая в Москве два человека пострадали в результате падения деревьев, которое произошло из-за ураганного ветра. До этого столичные власти попросили жителей города оставаться дома из-за урагана. Все городские службы и службы спасения были приведены в повышенную готовность.