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Общество. Новости

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Синоптики прогнозируют жаркое лето

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что средние температуры воздуха за период с мая по июль 2021 года на территории России будут выше нормы на 70%, сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, почему карта прогноза погоды от Всемирной метеорологической организацией (ВМО) окрашена в красный цвет.

«Идет обзор, как эти центры выпускают свои прогнозы и как их можно скомпилировать. Представлен прогноз май, июнь, июль <...> Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что буде класс выше нормы», — объяснил Вильфанд.

Синоптик заявил, что на территории Европейской части России температура в мае и первых месяцах лета может быть выше нормы с вероятностью 50%, а в Азиатской части — с вероятностью 60%.

Ранее гидрометцентр сообщил о дождях в Москве 9 мая.

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