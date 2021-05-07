Индия вновь установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом

Индия вновь установила антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом, за сутки в стране было выявлено 414,1 тысячи новых заболевших, передает Reuters.

В результате общее количество новых случаев за неделю достигло 1,57 млн, а общее за время пандемии число случаев выросло до 21,49 млн.

При этом медицинские эксперты говорят, что реальная распространенность COVID-19 в Индии в 5-10 раз превышает официальные данные, так как инфекция распространяется из перенаселенных городов в отдаленные сельские деревни, где проживает почти 70% от 1,3-миллиардного населения.

Премьер-министра Нарендра Моди заявил, что индийские штаты должны поддерживать уровень вакцинации. Хотя в стране было введено не менее 157 миллионов доз вакцины, темпы вакцинации в последние дни резко упали. Несмотря на то, что Индия является крупнейшим производителем вакцин в мире, доз не хватает, чтобы остановить волну COVID-19.