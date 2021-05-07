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Общество. Новости

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На Украине заявили об окончании третьей волны коронавируса

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил об окончании третьей волны коронавируса в стране.

«Наконец-то могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. <...> К большому сожалению, на этой ковидной войне не обошлось без потерь. Третья волна унесла больше жизней против первых двух», — написал глава ведомства на своей странице в Facebook.

По его словам, несмотря на то, что волна была преодолена, борьба с вирусом еще не закончена. Степанов призвал не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил.

«Мы все с детства привыкли, что майские праздники — это пикники, крупные компании друзей и родственников и шашлыки на природе. Сам так люблю. Но никакие «шашлыки» не стоят жизни и здоровья», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что на Украине продлили до 30 июня режим ЧС из-за коронавируса.

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