Диетолог объяснила выросший интерес россиян к фастфуду

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, почему россияне стали больше употреблять фастфуда.

«Многие вышли из карантина, находились на домашнем режиме и решили себя побаловать таким. Фастфуд интересен и привлекателен, прежде всего тем, что это быстро, и это не нужно готовить. Тот, который сейчас существует, пользой не отличается», — объяснила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист отметила, что заменить вредную еду можно блюдами, которые также быстро готовятся, однако из полезных ингредиентов. Например, белую булку можно заменить за цельнозерновой хлеб или ржаные булочки, положить туда рыбу или отварное мясо, лист салата и добавить натуральные соусы.

«Томатная паста та же с чесноком, зеленью может быть очень полезной. Вполне можно сделать полезный сэндвич», — добавила Соломатина.

Ранее банк «Русский стандарт» выяснил, что траты россиян на быстрое питание в первом квартале этого года выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Средний чек по стране составил 628 руб.