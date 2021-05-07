В Харькове неизвестные уничтожили плакаты с поздравлениями к 9 мая

В Харькове неизвестные сорвали праздничные плакаты с поздравлениями ко Дню Победы 9 мая. Соответствующий ролик публикует «Страна.Ua».

На кадрах видно, как группа мужчин в спортивной одежде темного цвета разрывает баннеры, ранее висевшие на билбордах. Помешать неизвестным никто не пытается.

Издание отмечает, что действие происходит на Московском проспекте.

Ранее депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что государственная политика на Украине преследует цель украсть у народа День Победы.