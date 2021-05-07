Суд обвинил четверых экс-полицейских в смерти Флойда

В США суд обвинил четверых экс-полицейских из Миннеаполиса, включая Дерека Шовина, в смерти Джорджа Флойда. Об этом сообщает FOX News.

В обвинительном заключении по трем пунктам фигурируют Дерек Шовин, Томас Лейн, Дж. Куэнг и Тоу Тао.

Човен, Тао и Куэнг обвиняются в нарушении права Флойда на свободу от необоснованного захвата и чрезмерного применения силы. Всем четырем офицерам предъявлено обвинение в том, что они не оказали Флойду медицинскую помощь.

Шовену также было предъявлено обвинение по другому заявлению о жестком аресте 14-летнего мальчика в 2017 году.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, однако сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания.

В результате произошедшего мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов.

В апреле текущего года суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени.