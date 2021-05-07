В Ярославской области неизвестные повредили 33 надгробия на кладбище

В Ярославской области завели дело после повреждения 33 памятников на кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Заявление о повреждении 33 памятников на кладбище в районе деревни Семеновское поступило в полицию 6 мая. В настоящее время идет поиск лиц, причастных к совершению преступления, назначено проведение экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тыс. руб. или в размере заработной платы за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев.

Ранее в Петербурге задержали вандала, осквернившего фигуры ангелов на кладбище.