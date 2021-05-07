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Общество. Новости

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ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса для экстренного использования

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о внесении в список препаратов, рекомендованных для экстренного использования от коронавируса, вакцину китайской компании Sinopharm. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19 пекинскую вакцину Sinopharm», — сказал он.

Отмечается, что данный препарат стал шестым, получившим сертификацию ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества.

Ранее ВОЗ разрешила вакцину от коронавируса американской биотехнологической компании Moderna для экстренного использования.

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