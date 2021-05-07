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Общество. Новости

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Число погибших при пожаре в сварочном цеху в Мытищах возросло

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По уточненным данным, при пожаре в сварочном цехе в подмосковных Мытищах погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС.

Первоначально сообщалось о четыре погибших и одном пострадавшем, который находился в больнице.

При разборе завалов было обнаружено тело еще одного человека.

«Всего на данный момент погибли пять человек, один пострадал», — сообщили в МЧС.

Пожар произошел вечером 7 мая в двухэтажном здании. Изестно, что площадь пожара на 19.20 по мск составляла 225 кв. м, в 20.18 пожар был локализован.

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