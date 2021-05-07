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Общество. Новости

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин Глава СК РФ Александр Бастрыкин

Бастрыкин поручил расследовать атаку на сайт «Бессмертного полка»

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подразделению центрального аппарата проверить информации о хакерской атаке на сайт «Бессмертный полк». Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая сайт атаковали хакеры, которые заменили подписи на некоторых фотографиях, назвав героев именами нацистских преступников.

«Глава СК России поручил профильному подразделению центрального аппарата Следственного комитета начать процессуальную проверку по информации о том, что сайт «Бессмертного полка онлайн» был подвергнут хакерской атаке», — говорится в сообщении.

Ранее Бастрыкин заявил, что люди, разместившие на сайтах акции «Бессмертный полк» фотографии нацистов и предателей, понесли заслуженное наказание. Он напомнил, что в сентябре 2020 года в подконтрольном ему ведомстве было создано специальное подразделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией отечественной истории.

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