Трансляцию парада Победы посмотрит почти каждый второй россиянин

Смотреть трансляцию парада Победы планируют 48% россиян, при этом, число зрителей среди женщин будет выше. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob, полученные «Газетой.Ru».



«48% россиян будут смотреть трансляцию парада Победы. 35% не планируют смотреть трансляцию», — указано в исследовании.



Отмечается, что среди женщин больше тех, кто планирует смотреть трансляцию: 54%, в то время как всего 42% мужчин выразили такое желание.

Некоторые опрошенные планируют навестить могилы родственников-ветеранов, а парад посмотреть в записи.



Компания отмечает, что число россиян, которые будут смотреть трансляцию, растет с увеличением возраста опрошенных: 37% среди граждан моложе 34 лет и 56% среди тех, кто старше 45 лет.



В Москве, где проходит главный парад страны, каждый третий житель наблюдает за репетицией ко Дню Победы: 24% наблюдают за ней спонтанно, 9% специально выходят на улицы посмотреть на движение военной техники, войск, полеты авиации.



В опросах, проведенных 6-7 мая, приняли участие 1600 респондентов из всех регионов России и 1000 жителей Москвы.

Ранее Минобороны опубликовало кадры ночной репетиции парада на Красной Площади.