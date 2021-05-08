Названа причина смерти экс-секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева

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Общество. Новости

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Егор Кузьмич Лигачев (29 ноября 1920 &mdash; 7 мая 2021 года) Егор Кузьмич Лигачев (29 ноября 1920 &mdash; 7 мая 2021 года)
Егор Кузьмич Лигачев, 1985 год Егор Кузьмич Лигачев, 1985 год
XXYIII съезд ЦК КПСС. Кремлевский Дворец съездов. Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев, 1990 год XXYIII съезд ЦК КПСС. Кремлевский Дворец съездов. Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев, 1990 год
Егор Кузьмич Лигачев дает интервью корреспонденту АПН С. Д. Ползикову Егор Кузьмич Лигачев дает интервью корреспонденту АПН С. Д. Ползикову
Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев (слева) и член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе на трибуне Мавзолея им. В.И. Ленина на Красной площади во время первомайской демонстрации, 1987 год Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев (слева) и член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе на трибуне Мавзолея им. В.И. Ленина на Красной площади во время первомайской демонстрации, 1987 год
Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев на 2 съезде народных депутатов СССР, 1989 год Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев на 2 съезде народных депутатов СССР, 1989 год
Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич (справа), прибывший во главе делегации ЦК КПСС, по приглашению ЦК Французской коммунистической партии для участия в XXVI ФКП, во время обмена рукопожатием с ее Генеральным секретарем Жоржем Марше, 1987 год Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич (справа), прибывший во главе делегации ЦК КПСС, по приглашению ЦК Французской коммунистической партии для участия в XXVI ФКП, во время обмена рукопожатием с ее Генеральным секретарем Жоржем Марше, 1987 год
Егор Лигачев в кругу почитателей во время митинга прокоммунистических движений на Красной площади, 1992 год Егор Лигачев в кругу почитателей во время митинга прокоммунистических движений на Красной площади, 1992 год
XXVIII съезд КПСС. Кремлевский Дворец съездов. Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев после выступления, 1990 год XXVIII съезд КПСС. Кремлевский Дворец съездов. Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев после выступления, 1990 год
Секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев Секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев

Названа причина смерти экс-секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева

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Сын бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева Александр в беседе с сайтом kp.ru сообщил причину смерти отца.

Лигачев-младший рассказал, что бывший член советского Политбюро с 5 апреля находился в московской Центральной клинической больнице.

Он указал, что причиной смерти его отца стал не коронавирус. По словам собеседника издания, у Лигачева-старшего обострились давние проблемы с легкими.

«На днях его перевели в реанимацию. Двусторонняя пневмония. Я был у него в четверг. Он был под капельницей, что-то пытался сказать. В пятницу вечером позвонил врач: «Срочно приезжайте прощаться!» Не успел», — сказал Лигачев-младший.

Накануне стало известно, что в Москве на 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев.

Политик, бывший член КПРФ, запомнился тем, как критиковал бывшего президента СССР Михаила Горбачева. В историю вошла его фраза «Борис, ты не прав», адресованная первому президенту России Борису Ельцину.

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