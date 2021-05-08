Пилот погиб при падении дельтаплана в Костромской области

В Костромской области 7 мая разбился дельтаплан, из-за чего скончался его пилот, передает пресс-служба СУ СК России по региону.

Как сообщается, инцидент произошел вблизи деревни Кузьминка Костромского района области. В результате падения воздушного судна погиб управлявший им мужчина 1963 года рождения.

В настоящее время на месте происшествия находятся следователи и криминалисты, которые проводят осмотр места и опрос очевидцев.

Ранее в Ленинградской области упал легкомоторный самолет, на борту которого было четыре человека.