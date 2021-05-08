Российской модели дали четыре года колонии за кражу 22 млн из сейфа депутата ГД

Модель Ольга Синтюрева и ее сообщник Ибрагим Дудаев получили четыре года исправительной колонии общего режима за кражу 22 млн рублей из сейфа депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. Соответствующий приговор повторно вынес Пресненский суд Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокая.

Как рассказала собеседник агентства, девушка будет отбывать наказание с отсрочкой, после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. Ее сообщник отправится в исправительную колонию общего режима сразу. По ее словам, ее подельник отправится в исправительное учреждение сразу.

При этом оба подсудимых были оправданы по статье 309 УК России («Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу»). Синтюрева также не стала признавать вину по обвинению в клевете. Заявление Жигарева было удовлетворено частично, с фигурантов было взыскано 325 679 руб. 50 коп.. Однако в удовлетворении остальной части иска был дан отказ.

Согласно обвинению, Синтюрева вместе со своим сообщником Ибрагимом Дудаевым проникли в апартаменты парламентария и похитила из сейфа 20 млн рублей и $35 тысяч.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии Синтюреву за организацию нападения и кражу у Жигарева с отсрочкой до достижения ее ребенком 14 лет. Суд признал ее виновной по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Ее сообщник Дудаев также был признан виновным по данной статье. Мужчину осудили на четыре года колонии.