В Туапсе вандалы разрушили военный памятник

В преддверии Дня Победы неизвестные разрушили военный мемориал в Туапсе, передает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сообщается, что вандалы разгромили памятник Комсомольской стойкости на горе Семашко.

По данным СК, были «разбиты памятные таблички мемориала, который был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года», которая является составной частью битвы за Кавказ.

В Следственном управлении по краю решают вопрос о передаче полицией материалов, которые получены после проверки по факту произошедшего, для их дальнейшего рассмотрения следственными органами в целях принятия процессуального решения.