В СК России заявили о готовности помочь ФРГ в расследовании преступлений нацистов

Следственный комитет России готов оказать помощь компетентным органам ФРГ в расследовании дел о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны в случае, если поступит запрос. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Она рассказала, что ведомство готово оказать необходимое содействие компетентным органам Германии «при поступлении от немецких коллег нового запроса о правовой помощи по делам о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны».

По словам Петренко, российские следователи уже провели большой объем следственных мероприятий, изучив значительный массив материалов, а также получили заключения экспертов, в целом свидетельствующие о массовых карательных операциях, которые проводили нацисты.

«Наши следователи продолжают целенаправленную работу по расследованию преступлений нацистов против мирного населения оккупированных территорий в годы войны», — подчеркнула Петренко.

Она отметила, что Следственный комитет готов предоставить информацию, которая будет необходима для проведения расследования немецкой стороной.

Петренко добавила, что у СК России уже есть опыт взаимодействия с представителями юстиции ФРГ, который реализуется в рамках полномочий в области международного сотрудничества.