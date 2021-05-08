В Мытищах потушили пожар в цехе, где погибли пять человек

Пожар в частном автосервисе в подмосковных Мытищах, жертвами которого стали пять человек, ликвидировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве отметили, что пожар был полностью потушен.

Ранее сообщалось, что по уточненным данным, при пожаре в сварочном цехе одного из частных автосервисов в подмосковных Мытищах погибли пять человек. Первоначально сообщалось о четыре погибших и одном пострадавшем, который находился в больнице. При разборе завалов было обнаружено тело еще одного человека. Следственный комитет завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Пожар произошел вечером 7 мая в двухэтажном здании. Площадь пожара на 19.20 по мск составляла 225 кв. м, в 20.18 пожар был локализован.