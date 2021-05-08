Число погибших при крушении метромоста в Мехико возросло до 26

Число жертв крушения метромоста в Мехико увеличилось до 26 человек. Об этом сообщает сайт правительства столицы Мексики.

Как сообщается, еще один из пострадавших умер в больнице.

По данным городских властей, в госпиталях остаются еще 33 пострадавших в ЧП. Кроме того, в сообщении говорится, что 53 человека были выписаны из больниц, «местонахождение еще одного неизвестно».

3 мая в 22.25 по местному времени в Мехико обрушился метромост вместе с железнодорожным составом. В результате ЧП два вагона с пассажирами рухнули с высоты около 10 метров. Под завалами оказались несколько проезжавших под мостом машин. Очевидцы, ехавшие за этим поездом, рассказали подробности ЧП, произошедшего с ним.

Спасатели уже завершили поиск выживших на месте обрушения метромоста в Мехико.

В дальнейшем глава управления инфраструктурных проектов и услуг Мехико Хесус Эстева заявил, что метромост в Мехико обрушился из-за дефекта конструкции.