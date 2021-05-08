Bloomberg: страны с низким уровнем дохода отказались закупать вакцину Pfizer и BioNTech

Главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что страны с низким и средним уровнем дохода отказались от закупок вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией совместно с германским партнером BioNTech. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Бурлы сотрудникам компании.

«Мы обратились ко всем странам с просьбой разместить заказы, чтобы мы могли выделить для них дозы [вакцины]. Фактически государства с высоким уровнем дохода зарезервировали большую часть доз», — отметил Бурла.

Он пояснил, что обращался к властям многих стран со средним и низким уровнем дохода, пытаясь убедить их в необходимости зарезервировать дозы вакцины, но эти государства решили разместить заказы у других производителей препаратов от COVID-19.

Ранее фармакологические компании Pfizer и BioNTech подали заявку в европейский регулятор на использование вакцины от коронавируса среди подростков. Компании разработали отдельный препарат для подростков против коронавируса, назвав его Comirnaty.