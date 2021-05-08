В Петербурге неизвестный напал с ножом на школьницу

В Петербурге неизвестный напал с ножом на девушку у магазина одежды, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 7 мая в полицию обратилась администратор одного из магазинов одежды. По словам 43-летней женщины, около 21.00 неизвестный ударил ножом ее 15-летнюю дочь у дома по Большому проспекту в Петроградском районе. После этого мужчина с места происшествия скрылся.

Ученица девятого класса была доставлена в больницу в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время ведется розыск злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге неизвестный напал с ножом на смотрителя маяка.