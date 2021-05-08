В Кремле не исключили изменений воздушной части парада Победы из-за погоды

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что плохая погода в Москве может повлиять на проведение воздушной части парада Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Погода может повлиять на воздушную часть парада», — сказал представитель Кремля.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что низкая облачность 9 мая может помешать проведению воздушной части парада на Красной площади. По прогнозам синоптиков, с 9 до 11 утра в Москве будет преобладать довольно пасмурная погода и низкая облачность. Тишковец отметил, при групповом пилотировании необходимы простые метеоусловия и визуальный контакт.