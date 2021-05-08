Поиски пропавшего на Камчатке вертолета приостановили на ночь

Спасатели приостановили поиски пропавшего на Камчатке вертолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Поиски прекращены с наступлением темного времени суток, возобновятся с рассветом», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пропал частный вертолет Ми-8. Позже в МЧС уточнили, что ведутся поиски вертолета Ми-2.

По данным дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, на борту находился командир воздушного судна и пассажир. Вертолет вылетел из аэропорта Елизово и направлялся на посадочную площадку в районе реки Островной. Около 17.00 по местному времени Ми-2 перестал выходить на связь.

В настоящее время следователями организована проверка.