В Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ножом на школьницу

Полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на девятиклассницу в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

46-летнего мужчину задержали по месту жительства в одном из домов по 11-линии Васильевского острова, он сознался в содеянном. По словам подозреваемого, ему показалось, что девочка хотела у него что-то украсть, поэтому он ударил ее ножом. Также он рассказал, что ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сейчас эта информация проверяется полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Жизни 15-летней пострадавшей ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что вечером 7 мая неизвестный ударил ножом школьницу около одного из домов на Большом проспекте в Петроградском районе города и скрылся. О случившемся в полицию сообщила мать девочки.