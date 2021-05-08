Киев заявил, что празднование Дня Победы под угрозой срыва

Празднование Дня Победы 9 мая в Киеве на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне находится под угрозой срыва, заявила заместитель главы Киева Марина Хонда, передает РИА «Новости».

«Утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может», — пояснил Хонда.

Директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Иван Ковальчук, в свою очередь, заявил, что получил распоряжение «напрямую от министра культуры», Александра Ткаченко, но не предоставил никаких подтверждающих это документов.

«Речь фактически идет о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия», — резюмировала Хонда.

В субботу, 8 мая, на Украине проходит День памяти и примирения, в этот день проходят основные праздничные мероприятия. 9 мая на Украине отмечают годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее Зеленский обратился к украинцам перед Днем Победы.